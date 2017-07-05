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صورة وخبر: زعيم كوريا الشمالية لحظة اختبار صاروخ باليستي

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: زعيم لحظة اختبار صاروخ باليستي

12:31 ص الأربعاء 05 يوليه 2017

صورة وخبر: زعيم كوريا الشمالية لحظة اختبار صاروخ باليستي

زعيم كوريا الشمالية (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

كشف التلفزيون المركزي الكوري الشمالي أن الزعيم الكوري كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق عليه اسم " المريخ -14".

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية لقطتين من التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي، إحداهما يظهر فيها كيم وهو يوقع مذكرة توافق على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي قبل يوم واحد من الموعد المحدد. كما يظهر كيم في اللقطة الثانية، وهو يصفق احتفالا بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورة للزعيم الكوري الشمالي قالت إن مصور وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التقطها للزعيم الكوري الشمالي وهو يراقب لحظة إطلاق الصاروخ.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق عليه اسم "المريخ -14"، بعد مرور 4 أيام من عقد محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولى ردًا على أحدث تجربة تجريها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمريكية.

وطلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي عقد الاجتماع، حسبما نقلت التقارير عن متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية.

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