6 صفقات تشعل سوق الإنتقالات.. برشلونة والريال يتصدران المشهد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد أن انطلق موسم الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الماضي، بدأت جميع الأندية حول العالم تكشف عن قائمة أبرز اللاعبين التي تسعى خلفها في الميركاتو الحالي.

ودائمًا ما تشهد كل فترة انتقال، رغبة ملحة لدى الأندية في تدعيم صفوفها، منهم من يستطيع أن يحصل على توقيع اللاعبين، ومنهم من يفشل في ذلك، بسب تمسك الأندية بلاعبيها، أو رفع القيمة المطلوبة في الصفقة.

وتستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي، أبرز اللاعبين التي تأمل الأندية في ضمها خلال الميركاتو الحالي.

- ماركو فيراتي.

أبدى نادي برشلونة الإسباني، رغبته في ضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت بيع اللاعب، وذلك بعد أن صرح ناصر الخليفي مالك النادي، أن فيراتي ليس معروضًا للبيع، وقرروا تعديل عقد اللاعب من أجل إغراءه وإقناعه بالبقاء.

كما أبلغت إدارة النادي فيراتي، بأنهم سوف يقوموا بالعديد من الصفقات خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق، والمنافسة على جميع البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أبلغ فيراتي إدارة سان جيرمان، بأنه يريد الرحيل عن صفوف النادي، وهو ما أدى إلى تمسك برشلونة بالتعاقد مع اللاعب، وحتى الأن لم يتم حسم بقاء اللاعب الإيطالي في الفريق الفرنسي أو رحيله.

- أليكس ساندرو.

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الجارية، وقدم البلوز عرضًا بقيمة 60 مليون يورو من أجل ضم اللاعب، إلا أن إدارة السيدة العجوز رفضت العرض المقدم، وطلبت في ساندرو70 مليون يورو.

وأكدت إدارة نادي تشيلسي، بأنها سوف تعمل على الوصول إلى حل أخر، لحسم الصفقة سريعًا.

- هيكتور بيريلين.

يسعى نادي برشلونة، إلى التعاقد، مع الإسباني هيكتور بيليرين، ظهير أيمن فريق أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني للجانرز أبلغ إدارة النادي باحتياجه للاعب في الموسم المقبل.

وكان نائب رئيس النادي الإسباني جوري مستري قد أعترف من قبل، عن رغبته في التعاقد مع بيليرين من أجل دعم صفوف برشلونة للموسم المقبل، الذي لم ينجح في حصد سوى لقب كأس إسبانيا فقط الموسم المنقضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية من قبل، فإن إدارة برشلونة وافقت على الشروط التي طلبها بيريلين من أجل انتقاله، وذلك قبل أن يصرح اللاعب بأنه باق في أرسنال ولم يرحل عن صفوف الفريق.

شاهد أيضا

وقبل أن يصرف برشلونة نظره عن ضم اللاعب، ضاعف القيمة التي قدمها للاعب في البداية لتصل إلى 35 مليون إسترليني، من أجل إغراءه وإقناعة بالانتقال، وينتظر النادي الإسباني القرار الأخير للاعب من أجل حسم الصفقة.

- خاميس رودريجيز.

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في التعاقد مع الكولومبي، خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الحالي، وقدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الملكي طالبت برفع القيمة لتصل إلى 70 مليون يورو.

ومن المؤكد أن إدارة سان جيرمان ستحاول الوصول إلى حل إيجابي من أجل حسم الصفقة، والحفاظ على الإيطالي ماركو فيراتي من الانتقال إلى برشلونة.

- بيير أوباميانج.

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميلان لا زال في رحلة البحث عن مهاجم جديد، حيث وضع «الروسونيري» عينه على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويبدو خيار التعاقد مع المهاجم الجابوني في غاية الصعوبة، خاصة مع اقترابه من الانتقال لصفوف نادي تيانجين كوانجين الصيني مقابل 75 مليون يورو، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الصيني يعرض على أوباميانج عقدًا يحصل بموجبه على 25 مليون يورو سنويًا، وهو ما قد يغريه بالانتقال إلى الدوري الصيني.

ويأمل ميلان في تأخر إتمام الصفقة أسبوعين فقط، حتى يتم إغلاق السوق الصيني، خاصة وأن الروسونيري لا يمكنه دفع مثل هذه القيمة.

- كيليان مبابي.

تزايدت العروض الكثيرة من الأندية التي تحاول إقناع لاعب موناكو كيليان مبابي لضمه إلى صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحفية إن المنافسة حاليا على مبابي اشتدت بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي حيث أن البي إس جي قدم عرضاً بقيمة 135 مليون يورو لضم مبابي وأن النادي الملكي مستعد لتقديم نفس المبلغ لضم اللاعب”.

على جانب أخر، انتشرت أخبار إنجليزية في الفترة الماضية، عن رغبة الفرنسي، أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال، عن رغبته في ضم مواطنه كيليان مبابي، تدعيمًا لصفوف الجانرز في الموسم الجديد من البريميرليج.

وأضافت التقارير، أن نادي موناكو سوف يقوم بتعديل عقد مبابي في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ عليه من الإغراءات.

ويعد مبابي صاحب الـ18 عامًا من أقوى الصفقات التي يشهدها الميركاتو هذه الفترة.