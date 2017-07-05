بشكتاش يعلن عن تعاقده مع «بيبي»

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أعلن نادي بشكتاش التركي عن ضم المدافع البرتغالي كليبر لافيران بيبي، فى صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى ريال مدريد الإسباني.

ووقع الدولي البرتغالى على عقود انضمامه إلى الفريق التركي، مساء اليوم، الثلاثاء، لمدة موسمين، دون الكشف عن التفاصيل المادية، لكن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن بيبى سيحصل على 4 ملايين يورو فى الموسم الواحد.

ويعد بيبي واحدًا من نجوم منتخب البرتغال الذين توجوا ببطولة أمم أوروبا 2016، حيث خاض مع منتخب بلاده 82 مباراة دولية.

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شارك بيبى فى 324 مبارة بقميص النادي الملكى، أحرز فيهم 14 هدف و توج بثلاث بطولات للدوري الإسباني، 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، 2 كأس ملك إسبانيا، 2 سوبر إسبانيا، 2 سوبر أوروبا، 2 كأس العالم للأندية.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى رغبه نادي باريس سان جيرمان فى التعاقد مع المدافع البرتغالي المخضرم، لكن بيبى فضل الإنتقال إلى بلاد الأتراك.