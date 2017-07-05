أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بشكتاش يعلن عن تعاقده مع «بيبي»

Google+ Print
بشكتاش يعلن عن تعاقده مع «بيبي» بشكتاش يعلن عن تعاقده مع «بيبي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي بشكتاش التركي عن ضم المدافع البرتغالي كليبر لافيران بيبي، فى صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى ريال مدريد الإسباني.

ووقع الدولي البرتغالى على عقود انضمامه إلى الفريق التركي، مساء اليوم، الثلاثاء، لمدة موسمين، دون الكشف عن التفاصيل المادية، لكن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن بيبى سيحصل على 4 ملايين يورو فى الموسم الواحد.

ويعد بيبي واحدًا من نجوم منتخب البرتغال الذين توجوا ببطولة أمم أوروبا 2016، حيث خاض مع منتخب بلاده 82 مباراة دولية.

شاهد أيضا

شارك بيبى فى 324 مبارة بقميص النادي الملكى، أحرز فيهم 14 هدف و توج بثلاث بطولات للدوري الإسباني، 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، 2 كأس ملك إسبانيا، 2 سوبر إسبانيا، 2 سوبر أوروبا، 2 كأس العالم للأندية.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى رغبه نادي باريس سان جيرمان فى التعاقد مع المدافع البرتغالي المخضرم، لكن بيبى فضل الإنتقال إلى بلاد الأتراك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء