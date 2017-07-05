«هيونداي» تختبر «فيس ليفت» جديد لـ«i 20» لطرحه في 2018

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تخضع شركة "هيونداي" الكورية، النسخة المُطورة من سيارتها المدمجة "I 20” الشهيرة، لعمليات الاختبار الأخيرة قبل طرحها رسميًا في الأسواق العالمية.

وبحسب شبكة "NDTV” الهندية، فإن الشركة الكورية تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة للنسخة ذات التعديلات الهيكلية البسيطة "فيس ليفت" من السيارة، وذلك خلال عمليات الاختبار الخاصة بالقيادة.

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وطورت "هيونداي" الشبكة الأمامية ومؤخرة السيارة بشكل طفيف، وذلك عن طريق إضافة بعض التقنيات الحديثة في المصابيح، وذلك في إطار سعيها لتجهيز السيارة للإصدار الرسمي خلال العام المقبل.