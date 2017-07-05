حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قمة صينية روسية بموسكو واستعدادات لقمة العشرين بألمانيا وتمديد حالة الطوارئ فى فرنسا.

1- بوتين يستقبل نظيره الصيني في الكرملين

مباحثات الرئيس الروسي ونظيره الصيني في موسكو اليوم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، نظيره الصيني شي جين بينج، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو تستمر يومين.

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2- تجربة صاروخية جديدة لبيونج يانج

صورة من التلفزيون الكوري الشمالي حول التجربة الصاروخية اليوم (أ ف ب)

ذكر البيت الأزرق الرئاسي أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد إبلاغه بإطلاق الصاروخ.

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3- مباحثات هاتفية بين ترامب وقادة أوروبيين قبل قمة الـ20

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي اليوم (أ ف ب)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع قادة ألمانيا وإيطاليا أمس الاثنين قبيل انعقاد قمة مجموعة الـ20.

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4- مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون (أ ف ب)

أعطى مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء الأخضر من أجل تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ وقوع الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر 2015 حيث صوت المجلس الذي يعد الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي اليوم بأغلبية واسعة على اقتراح الحكومة السماح للسلطات باستمرار العمل بالقوانين الاستثنائية حتى مطلع نوفمبر المقبل.

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5- إيطاليا تستدعي السفير النمساوي

وزير الخارجية الايطالي انجيلينو ألفانو فى روما اليوم (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت السفير النمساوي في روما على خلفية خطط الحكومة النمساوية لنشر جنود عند ممر برنر الحدود لمنع عبور المهاجرين.

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