أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:27 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قمة صينية روسية بموسكو واستعدادات لقمة العشرين بألمانيا وتمديد حالة الطوارئ فى فرنسا.

 

1- بوتين يستقبل نظيره الصيني في الكرملين

1

مباحثات الرئيس الروسي ونظيره الصيني في موسكو اليوم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، نظيره الصيني شي جين بينج، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو تستمر يومين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

 

2- تجربة صاروخية جديدة لبيونج يانج

2

صورة من التلفزيون الكوري الشمالي حول التجربة الصاروخية اليوم (أ ف ب)

ذكر البيت الأزرق الرئاسي أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد إبلاغه بإطلاق الصاروخ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

 

3- مباحثات هاتفية بين وقادة أوروبيين قبل قمة الـ20

3

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي اليوم (أ ف ب)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع قادة ألمانيا وإيطاليا أمس الاثنين قبيل انعقاد قمة مجموعة الـ20.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

 

4- مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

4

جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون (أ ف ب)

أعطى مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء الأخضر من أجل تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ وقوع الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر 2015 حيث صوت المجلس الذي يعد الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي اليوم بأغلبية واسعة على اقتراح السماح للسلطات باستمرار العمل بالقوانين الاستثنائية حتى مطلع نوفمبر المقبل.

لمزيد من الفاصيل.. اضغط هنا

 

 

5- إيطاليا تستدعي السفير النمساوي

5

وزير الخارجية الايطالي انجيلينو ألفانو فى روما اليوم (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت السفير النمساوي في روما على خلفية خطط الحكومة النمساوية لنشر جنود عند ممر برنر الحدود لمنع عبور المهاجرين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟