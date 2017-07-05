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بيت الزكاة: سيتم إزالة الإعلانات التي تروج للألبان الصناعية على الفور

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بيت الزكاة: سيتم إزالة الإعلانات التي تروج للألبان الصناعية على الفور بيت الزكاة: سيتم إزالة الإعلانات التي تروج للألبان الصناعية على الفور

التحرير

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استجاب الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة، لمناشدة وزارة الصحة بإزالة الإعلانات الخاصة بالبيت، والتي تحمل فيها سيدة طفل وببيونة وإحدى عبوات الألبان الصناعية، بعد أن ثبت عدم صحتها قانونيًا، وأنها تُعد نوع من الترويج للألبان الصناعية على حساب الطبيعية.

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وقال النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم إزالة تلك الإعلانات على الفور، مضيفًا «والله إحنا معندناش دراية بالحاجات دي، وفيه شركة اللي عملت لنا الإعلان وهنشيلها حالًا من الشوارع والسوشيال ميديا».

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التحرير

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