جورج إسحاق: «قانون تشكيل مجلس حقوق الإنسان لا يضمن حيادية عمله»

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عبر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه لبعض مواد قانون تشكيل المجلس القومي، مشيرًا إلى أن هناك تحفظات على القانون.

أضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد يعطي البرلمان الحق في تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعطيهم الحق أيضًا في إقالة أي عضو، وهذا لا يضمن شفافية وحيادية عمل المجلس.

تابع أن القانون الجديد يشترط تقديم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير ذمة مالية، ويعطل المنح ويفرض عليها قيود، وأبرزها هو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على المنح.

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أوضح أن المجلس القومي لحقوق الانسان تناقش مع مجلس النواب على ضرورة منح أعضاء «القومي لحقوق الانسان» زيارة السجون بالإخطار، لكشف الأوضاع الحقيقية للسجون والمساجين.

نوه إلى أن «النواب» رفضوا الأمر، ونص القانون الجديد على إخطار المجلس للنائب العام، وبعدها إخطار الداخلية.