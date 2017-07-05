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فيديو| «بكري» يكشف عن تفاصيل تعيين عاملين في النيابة الإدارية

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فيديو| «بكري» يكشف عن تفاصيل تعيين عاملين في النيابة الإدارية فيديو| «بكري» يكشف عن تفاصيل تعيين عاملين في النيابة الإدارية

التحرير

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كشف النائب مصطفى بكرى، عن مخالفات في مسابقة وظيفة "كاتب رابع"، التى أعلنت عنها النيابة الإدارية الفترة الماضية، مؤكدًا أن المسابقة غابت عنها الشفافية تماما، واختير الناجحين بـ"الواسطة والمحسوبية".

وقال بكري، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ أسبوع تلقى اتصال هاتفي من بعض الشباب الذين تقدموا للمسابقة والبالغ عددهم 70 ألف شاب، لوظيفة كاتب رابع، ثم نجح والتي يعمل بها في نفس الوقت 1600 شاب آخرين وتم تعيينهم بقرار رقم 125 واستلموا عملهم في 2016".

وأضاف "أحد الأفراد تقدم بعريضة دعوى أمام القضاء الإداري للتشكيك في المسابقة والتأكيد على أن إعلان النيابة الإدارية غير صحيح، وتم إلغاء الوظيفة، ثم أطيح 1600 موظف، لكنه صدر قرار من النيابة بالاستمرار في العمل وظلوا 9 أشهر لا يتقاضوا أجور أو رواتب، ثم أعلن فاجأة عن مسابقة جديدة لاختيار موظفين، بالواسطة والمحسوبية".

وتابع "في ناس بعتتلي ما يثبت ذلك بالأوراق والمستندات، وناس جابت أقاربهم وفيه اللي سافر ومدخلش الامتحان ونجح".

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ولفت النائب البرلمانى إلى أن النيابة الإدارية شكلت لجنة بعد كثرة الشكاوى من المتقدمين، برئاسة المستشار أحمد العراقى، وفى أول قرار لها فصلت 19 أخ وأخت أشقاء من الناجحين"، مشيرًا إلى أن اللجنة وجدت انحرافات إدارية وقعت خلال هذه المسابقة فقررت اللجنة مد فتح الباب للتظلمات لمدة 60 يوما.

واستطرد النائب البرلمانى قائلا "صدر قرار أمس بوقف النتيجة وهذا يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع ما وقع فى هذه المسابقة، ولكن لابد أن يكون هناك مكاشفة أمام الرأى العام.. هناك 70 ألف ممن تقدموا للمسابقة صدموا مما وقع".

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التحرير

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