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والدة فتاة كوبري العباسية: «اتبرّيت منها من يوم ما مشيت في البطال»

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والدة فتاة كوبري العباسية: «اتبرّيت منها من يوم ما مشيت في البطال» والدة فتاة كوبري العباسية: «اتبرّيت منها من يوم ما مشيت في البطال»

التحرير

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قالت والدة الفتاة سلوى عرابي، عشرينية العمر التي وُجدت أسفل كوبري العباسية إنها لا تعترف بها كابنة لها، مستكملةً «أنا اتبريت منها لحد يوم الدين من يوم ما مشيت بطال».

أضافت والدة الفتاة، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، «البنت دي وحشة جدًا، أنا غُلبت منها ولا أعرف عنها حاجة من سنة 2008، ناس جابتهالي من إسكندرية ومن طنطا ومن الصعيد، وتيجي تعمل عملة وتمشي».

تابعت «أنا شربت الذّل من البنت دي، وهي عينها فارغة، ومستقِلية بيّا عشان عندي مشكلة في النظر، وخانتني في النهاية، وصورها تحت الكوبري فضيحة لينا، وأنا اعتبرتها ماتت».

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فيما ردت «فتاة كوبري العباسية»، قائلةً: «انتي اللي عملتي كده لما جوزتيني، ودي عيلتي وأنا بحبها، لكن هما كذابين».

 

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التحرير

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