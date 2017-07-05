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تردد جديد لقناة الحياة بعد أزمتها مع مدينة الإنتاج الإعلامي

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مصراوي Masrawy

تردد جديد لقناة الحياة بعد أزمتها مع مدينة الإنتاج الإعلامي

12:04 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

تردد جديد لقناة الحياة بعد أزمتها مع مدينة الإنتاج الإعلامي

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت قناة الحياة عن تردد جديد لها عبر القمر الصناعي "نور سات"، في أعقاب قيام مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع البث عن القناة منذ الإثنين الماضي.

وقالت القناة، إن "مدينة الإنتاج الإعلامي تمارس تعنتًا في عودة البث مرة أخرى للشبكة، رغم تسديدها للمديونيات المطلوبة منها".

كانت إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي، أعلنت صباح الإثنين، وقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة"، بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر، كإجراء أولي تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًا، وبررت مدينة الإنتاج الاعلامي قرارها بعدم وفاء القناة بسداد المديونيات المستحقة عليها. في حين ردت قناة الحياة أنها سددت المديونية المستحقة عليها ولم تعد إشارة البث حتى الآن.

وشددت قناة الحياة أنه على الرغم من إصدار مدينة الإنتاج الإعلامي بيانًا للتأكيد على استلام الأوراق التجارية والمديونية ومن ثم عودة البث الفضائي اعتباراً من الساعة الرابعة مساء أول أمس الإثنين، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار معاودة البث من خارج مؤقتاً حتى يحسم أمر النزاع بين الجانبين.​

والتردد الجديد لقناة الحياة على القمر نور سات هوّ: 10872 رأسي.

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