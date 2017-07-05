محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بشاركان بتشييع أحد شهداء تفجير سيناء

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

شيعت محافظة الإسماعيلية، في حضور المحافظ اللواء يس طاهر، جثمان الشهيد مجند صلاح إبراهيم عبده (22 سنة) ابن عزبة أبو منصور التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والذى استشهد، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.

رافق المحافظ، خلال مراسم التشييع، مدير الأمن اللواء عصام سعد، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب، وحسن بشير رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعناصر من قيادات القوات المسلحة.

وأعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، نبأ استشهاد ضابط ومجندين من قوات الشرطة، وإصابة 10 آخرين، في تفجير مدرعة أمن مركزي بعبوة ناسفة على الطريق الدائري بمدينة العريش.

وأكد المصدر أن الشهداء الثلاثة، هم: المقدم تامر رفاعي (40 سنة)، ومجند صلاح إبراهيم محمد (22 سنة - من الإسماعيلية)، بالإضافة إلى "مجند مجهول الهوية".

وطبقًا للمصدر، أصيب 10 جنود آخرين، بينهم ضابط، وهم ملازم أول صلاح الدين شلبي (28 سنة)، ومجند رضا عبدالهادي سالم (22 سنة)، ومجند محمد محمود (21 سنة)، ورقيب شرطة عبدالمنعم عبدالحليم سالم (28 سنة)، ومجند هاني سامي (27 سنة)، ومجند رضا عبدالحميد عبدالعزيز (22 سنة).

كما أصيب في الحادث مجند أحمد رمضان عبدالله (21 سنة)، ومجند رمضان صبري حامد (21 سنة)، ومجند يوسف عادل عباس (21 سنة)، ومجند عادل صلاح سابيان (22 سنة)، وجميع المصابين يعانون إصابات بشظايا متفرقة في الجسد، ونقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش.