«شمس»: الأمن يوافق على 20 ألف مشجع لمباراة «القطن»

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن وزارة الداخلية وافقت على زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في مباراة القطن الكاميروني، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف «شمس» أن الـ10 آلاف تذكرة الإضافية التي وافق عليها الأمن، سيتم طرحها للجماهير بنظام الحجز الإلكتروني، عبر الموقع الرسمي للنادي.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المُقبل لى ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.