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تفاصيل «خناقة» غالي والبدري في مباراة المصري

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تفاصيل «خناقة» غالي والبدري في مباراة المصري تفاصيل «خناقة» غالي والبدري في مباراة المصري

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

دخل حسام غالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشادة عنيفة مع حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، بين شوطي مباراة الأهلي والمصري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في بطولة الدوري العام.

البداية جاءت بعد أن وجه حسام البدري المدير الفني للأهلي تعليمات فنية لغالي في الشوط الأول من مباراة المصري، ولم ينفذ قائد القلعة الحمراء تعلميات "البدري"، الأمر الذي أثار غضب "البدري" على خط الملعب.

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وفور انتهاء الشوط الأول من المباراة أمر «البدري» أحمد رمضان بيكهام، ناشئ الأهلي بإجراء عمليات الإحماء ويستعد للمشاركة في المباراة بداية من الشوط الثاني.

وبعد دخول لاعبي الفريق لغرفة الملابس ظهر على حسام البدري علامات الغضب من «غالي»، وفور علم قائد الأهلي بقرار المدير الفني بخروجه من المباراة، اشتعلت الأجواء داخل غرف الملابس، حيث اعترض حسام غالي على القرار بشكل غير لائق وانفعل على المدير الفني، الأمر الذي أجبر الجهاز الفني المساعد على التدخل وإبعاد اللاعب عن «البدري».

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على توقيع غرامة مالية على اللاعب، بعد تلك الواقعة.

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التحرير

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