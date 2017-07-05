شاهد.. ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن احتفال صالح جمعة بهدفه في المصري؟

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وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى لاعبي الفريق بعد الأداء الجيد في مباراة اليوم أمام المصري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وعلق «عبدالحفيظ»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، على احتفال صالح جمعة بهدفه في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع الموقف بحجمه الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع الفريق هذه الفترة ولديه دوافع كبيرة.

ونفى عبدالحفيظ تفضيل الأهلي مواجهة فريق عن آخر في بطولة إفريقيا، مؤكدًا أن صعوبة المباريات تتحدد وفقًا لظروف الفريق وليس وفقًا لمن هو المنافس الذي تواجهه، مشيرًا إلى أن الفريق الآن يركز على تحقيق الفوز على القطن والتأهل إلى الدور التالي.

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واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلًا أتمنى أن نتلقى مساندة جماهيرية كبيرة في مباراة السبت المقبل أمام القطن الكاميروني في ملعب برج العرب.