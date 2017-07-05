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سيد عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة «توفيق والسيد»

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سيد عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة «توفيق والسيد» سيد عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة «توفيق والسيد»

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة الثنائي أكرم توفيق وحسين السيد، لاعبا الفريق بعد مباراة المصري البورسعيدي، التي انتهت بهدف لكل منهما.

وقال عبد الحفيط في تصريحات صحفية عقب المباراة أن أكرم توفيق يُعاني من كدمة في الكتف، بينما حسين السيد يٌعاني من شد في العضلة الضامة، أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

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واختتم عبد الحفيظ أن الثنائي أكرم توفيق وحسين السيد سيخضعان للشكف الطبي، قبل مران الأربعاء على ملعب مختار التتش.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي مع نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الـجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.   

 

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التحرير

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