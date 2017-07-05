ظهر الأربعاء.. تشييع المقدم تامر لطفي شهيد تفجير العريش (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية إنه تحدد ظهر الأربعاء موعدًا لتشييع جثمان المقدم تامر محمد لطفي شاهين، الذي استشهد الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.

وأوضح المصدر أنه تقرر تشييع جثمان الشهيد تامر لطفي في جنازة عسكرية من مسجد سيدي جابر الشيخ، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، على أن يعقب ذلك مراسم الدفن بمقابر الناصرية في برج العرب.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أيضًا تلقي واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني عقب صلاة المغرب، في دار مناسبات مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل.

وأعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، نبأ استشهاد ضابط ومجندين من قوات الشرطة، وإصابة 10 آخرين، في تفجير مدرعة أمن مركزي بعبوة ناسفة على الطريق الدائري بمدينة العريش.

وأكد المصدر أن الشهداء الثلاثة، هم: المقدم تامر رفاعي (40 سنة)، ومجند صلاح إبراهيم محمد (22 سنة - من الإسماعيلية)، بالإضافة إلى "مجند مجهول الهوية".

وطبقًا للمصدر، أصيب 10 جنود آخرين، بينهم ضابط، وهم ملازم أول صلاح الدين شلبي (28 سنة)، ومجند رضا عبدالهادي سالم (22 سنة)، ومجند محمد محمود (21 سنة)، ورقيب شرطة عبدالمنعم عبدالحليم سالم (28 سنة)، ومجند هاني سامي (27 سنة)، ومجند رضا عبدالحميد عبدالعزيز (22 سنة).

كما أصيب في الحادث مجند أحمد رمضان عبدالله (21 سنة)، ومجند رمضان صبري حامد (21 سنة)، ومجند يوسف عادل عباس (21 سنة)، ومجند عادل صلاح سابيان (22 سنة)، وجميع المصابين يعانون إصابات بشظايا متفرقة في الجسد، ونقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش.​