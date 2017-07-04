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«فيات» تطرح نسخة «مغايرة» من سيارتها «باندا»

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«فيات» تطرح نسخة «مغايرة» من سيارتها «باندا» «فيات» تطرح نسخة «مغايرة» من سيارتها «باندا»

التحرير

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كشفت شركة "فيات" الإيطالية، عن النسخة الجديدة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” صغيرة الحجم "باندا".

وبحسب موقع "كار باير"، فإن النسخة الجديدة من "باندا" تم تعديلها بما يتناسب مع طابع الدفع الرباعي الخاص بالسيارة، وهو الأمر الذي يشير إلى عزم الشركة الإيطالية المضي قدمًا في تسويق إصداراتها الرياضية متعددة الأغراض للوفاء بمتطلبات السوق العالمي.

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وعدلت الشركة الإيطالية الشكل بما يتناسب مع الطابع المغاير لـ"باندا" عن باقي الإصدارات التي تنتمي لهذا الطراز، لاسيما وأن السيارة تتناسب بشكل رئيسي مع الشوارع في المدن الصغيرة وليست الطرق الوعرة في المقام الأول.

 

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التحرير

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