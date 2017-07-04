أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تشييع جثمان «شهيد العريش» في مسقط رأسه بالإسماعيلية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شيع أهالي مدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، جثمان صلاح إبراهيم، مجند بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في حادث إرهابي، اليوم الثلاثاء، بمحافظة العريش.

شارك في الجنازة، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، العميد هشام مروان، مأمور مركز أبو صوير، وعدد كبير من الأجهزة التنفيذية والأمنية والمجندين زملاء الشهيد.

كانت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء، أكدت أن تفجيرا لعبوة ناسفة، وقع اليوم بحي الصفا بمدينة العريش، استهدف مدرعة تابعة للأمن المركزي في أثناء تمشيطها الطريق، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة 11 آخرين.

شاهد أيضا

وقالت المصادر إن العبوة أسفرت عن استشهاد مجندين من قطاع الأمن المركزي، أحدهما يدعى صلاح إبراهيم من الإسماعيلية، والمقدم تامر شاهين، قائد كتيبة بالقطاع الأمن المركزي، مقيم بالإسكندرية، إلى جانب إصابة 11 آخرين، وهم: النقيب صلاح الدين شلبي، النقيب هاني الدفراوي، ضباط بالأمن المركزي، أمين الشرطة عبد المنعم عبد الحليم سالم، أمين شرطة رضا عبد العزي، والمجندين أحمد رمضان خير الله، يوسف عباس، عادل صلاح، رضا عبد الهادي، محمد محمود، رمضان صبري حامد، وأحمد حسن أحمد.

d9d0cce6be.jpg683a867139.jpgb004d7692e.jpg57de705703.jpga36f93bf07.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء