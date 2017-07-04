فتاة كوبري العباسية: «صاحبت واحد وعشنا زي الأجانب وأنا عندي 16 سنة»

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قالت الفتاة سلوى عرابي، عشرينية العمر التي وُجدت أسفل كوبري العباسية في حالة من الانهيار، وهي تتسول من المارة، إنها عندما كانت في عمر الـ 16 عامًا، تعرفت على شاب، ورافقته، وكانت تعيش معاه في شقته بـ6 أكتوبر، مستكملةً: «كنا زي الأجانب».

أضافت سلوى، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء «كنت مصاحبة واحد وقاعدة معاه في شقة بأكتوبر، كنا زي الأجانب، وعلاقتنا انتهت من زمان من غير جواز، هو اتجوز وكل واحد راح لحاله، بسبب إن كان بينا طفل وكان عايزني أنزله وأنا ماوافقتش، وأنا كنت ناضجة، حسيته حنين عليّا، وحبيته، لكن في الآخر كان في خيانة وطلع مايستهلش».

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وأكدت الفتاة أن زواجها من رجل صاحب سلطة وراء تعرضها لصدمة عصبية، متابعةً: «أهلي ركبوني العار».