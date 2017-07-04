أديب: «لو نهر النيل بقى صلصة مايكفيش الكوسة اللي في مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب إن نسبة البطالة في مصر كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الظلم الاجتماعي لا حد له، في ظّل سيادة الواسطة والمحسوبية.

أضاف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن توريث الوظائف الحكومية أصبح بمثابة قانون يطبق في الدولة، مستكملًا «يعني الناس فهمت إن مفيش شغل في البلد.. كمان لما يبقى في شغل نلاقي كوسة؟ كل حاجة في البلد بالواسطة والكوسة».

تابع «الكوسة لعنة عندنا من سنين، ولما قامت ثورة 25 يناير كان عندنا قناعة إنه لا كوسة مرة أخرى، وكل واحد يبقى بقيمته، ولكن بعد مرور 6 سنوات على الثورة أصبحت الكوسة في مصر بتزيد».

شاهد أيضا

أوضح أن من أسباب قيام ثورة 25 يناير، إحساس الشباب بانعدام المستقبل أمامه، مشيرًا إلى أن الشباب كان يتطلع بعد ثورة 25 يناير أن تختفي الواسطة، وأن تتم إتاحة الوظائف لمن يمتلك الكفاءة، ولكن هذا لم يتحقق بعد.

استكمل أديب «الواسطة في مصر بقت دِين، ولا تستطيع أن تعيش في البلد دي من غير واسطة، ولو ملكش واسطة ملكش قُعاد في البلد دي، ولو ملكش ضهر هتتضرب على بطنك، الكوسة اللي موجودة في مصر لو نهر النيل بقى صلصة ميكفيهاش».