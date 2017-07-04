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صور| رونالدينيو يصل مصر لتدشين مؤسسته العلاجية ضد فيروس سي

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صور| رونالدينيو يصل مصر لتدشين مؤسسته العلاجية ضد فيروس سي صور| رونالدينيو يصل مصر لتدشين مؤسسته العلاجية ضد فيروس سي

التحرير

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وصل منذ قليل النجم البرازيلي لاعب كرة القدم رونالدينيو، على متن رحلة للطيران رقم 868 القادمة من برشلونة إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة لمصر، يدشن خلالها مؤسسته العلاجية Ronaldinho foundation لمكافحة فيروس سي بالتعاون مع شركة برايم فارما المصرية.

ووفقا لبروتوكول موقع بين الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة فارما في نوفمبر الماضي بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، يشارك النجم البرازيلي في حملة عالم خالي من فيروس سي، التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا، من خلال تقديم برنامج سياحي علاجي متكامل في مصر لمرضى فيروس سي حول العالم، وهي الحملة التي شارك فيها مجموعة من كبار النجوم والمشاهير الدوليين من بينهم النجم العالمي ميسي، الذي زار مصر مؤخرا.

رونالدينهو يصل مصر لتدشين مؤسسته العلاجية ضد فيروس سي

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ووفقا لرئيس الشركة القابضة مصر للطيران صفوت مسلم فإن الشركة تقدم أسعارا خاصة وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج، ضمن برنامج السياحة العلاجية التي تقدمه شركة فارما بعنوان Tour n'Cure كون مصر للطيران شركة وطنية تسعى دائما للالتزام بمسئوليتها المجتمعية في دعم الإقتصاد القومي.

فيما وجه وزير الطيران الأجهزة المعنية بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح الزيارة بالتعاون مع شركة برايم فارما، كان في استقبال اللاعب البرازيلي ونجم برشلونة وميلان السابق رونالدينيو، وفد من الشركة المستضيفة للاعب برئاسة المهندس تامر وجيه وفريق خاص من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بمصر للطيران، بالتعاون مع فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، لإنهاء إجراءات وصول اللاعب العالمى وتقديم الورود له والترحيب به بمطار القاهرة وسط حفاوة بالغة من جميع العاملين حتى خروجه من المطار لبدء برنامج زيارته في مصر.

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