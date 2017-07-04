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رئيس الوزراء العراقي: معركة تحرير الموصل أثبتت أن سكانها ليسوا مع الإرهاب

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: معركة تحرير الموصل أثبتت أن سكانها ليسوا مع الإرهاب

11:11 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

رئيس الوزراء العراقي: معركة تحرير الموصل أثبتت أن سكانها ليسوا مع الإرهاب

بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن المعركة التي استغرقت شهورًا لتحرير ثاني أكبر المدن العراقية من قبضة تنظيم "داعش" أظهرت أن سكان مدينة الموصل مع الدولة العراقية ولا يقفون في صف الإرهاب.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية، الثلاثاء، عن العبادي قوله: "إن المعركة أثبتت أن سكان الموصل يرفضون المسلحين والمتطرفين"، وكشف أن القوات العراقية واصلت تقدمها نحو آخر معقل لتنظيم "داعش" في الموصل اليوم.

وأشار إلي أنه أصدر تعليمات بإعادة بناء المدينة وإعادة الاستقرار بمناطقها التي تحررت بالفعل من التنظيم الإرهابي.

وجاءت تصريحات العبادي بعد أقل من أسبوع من إعلانه نهاية ما يسمى "تنظيم داعش" بالرغم من أن القتال لا يزال متواصلا في البلدة القديمة بالموصل.

بدوره، قال عبد الغني الأسدي قائد القوات الخاصة العراقية، اليوم، إن القوات العراقية تبعد 250 مترًا فقط من نهر الفرات بعد السيطرة على مجمع المستشفى الرئيسي في المدينة قبل يوم.

هذا المحتوى من

Asha

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