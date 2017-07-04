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محافظ الأقصر يبحث تذليل عقبات تواجه الصحة والتعليم والشباب

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث تذليل عقبات تواجه الصحة والتعليم والشباب

11:16 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

محافظ الأقصر يبحث تذليل عقبات تواجه الصحة والتعليم والشباب

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - أ ش أ:

بحث محافظ الأقصر، محمد بدر، مع مسؤولي الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق بالمحافظة، آخر المستجدات بتلك القطاعات، وسُبل تذليل كل العقبات التي تواجهها.

وتناول الاجتماع أيضًا عرض الموقف التنفيذي للمدارس التي تحت الإنشاء، والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الانتهاء من بعضها لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لإنجازها، والتأكيد على سرعة تنفيذ خطط الصيانة لبعض المدارس المدرجة بالخطة، ليتم العمل بها مع بدء العام الدراسي المقبل، والتأكيد على ضرورة إنهاء جميع إجراءات المدارس اليابانية في مدن الطود والأقصر وأرمنت ليتم البدء في العمليات الإنشائية لها.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، رؤساء المدن، بعمل حصر دقيق لكل الوحدات الصحية التي تحتاج إلى الصيانة، وعمل المقايسات اللازمة لذلك، لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصيانتها.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بحملات للتفتيش على مراكز الشباب، للتأكد من تنفيذ البرامج والأنشطة والتأكد من تفعيل دور مجالس الإدارات.

إلى ذلك، تناول الاجتماع آخر المستجدات في قطاع الطرق وعمليات الرصف التي تتم في مختلف مراكز المحافظة، ومناقشة آخر التطورات الخاصة بموقف حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة للاستلام الابتدائي لحمام السباحة.​

هذا المحتوى من

Asha

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