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مصر تخسر من ألمانيا وتواجه الأرجنتين في دور الـ16 لمونديال السلة

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مصر تخسر من ألمانيا وتواجه الأرجنتين في دور الـ16 لمونديال السلة مصر تخسر من ألمانيا وتواجه الأرجنتين في دور الـ16 لمونديال السلة

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كتب: هاني العوضي وأحمد سعيد

خسر منتخب للشباب لكرة السلة من نظيره الألماني بنتيجة 66-40، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا، والمقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي حتي 9 يوليو الجاري.

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ارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، تحتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية، لتواجه منتخب الأرجنتين ثاني المجموعة الأولي في دور الـ16، في الثامنة والنصف مساء الأربعاء بالصالة الرئيسية.

بينما رفع منتخب ألمانيا رصيده الي 5 نقاط، يحتل بهم وصافة المجموعة الثانية، ليواجه منتخب نيوزيلندا صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط في المجموعة الاولي علي صالة 2.

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