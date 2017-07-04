مصر تخسر من ألمانيا وتواجه الأرجنتين في دور الـ16 لمونديال السلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: هاني العوضي وأحمد سعيد

خسر منتخب مصر للشباب لكرة السلة من نظيره الألماني بنتيجة 66-40، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا، والمقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي حتي 9 يوليو الجاري.

شاهد أيضا

ارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، تحتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية، لتواجه منتخب الأرجنتين ثاني المجموعة الأولي في دور الـ16، في الثامنة والنصف مساء الأربعاء بالصالة الرئيسية.

بينما رفع منتخب ألمانيا رصيده الي 5 نقاط، يحتل بهم وصافة المجموعة الثانية، ليواجه منتخب نيوزيلندا صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط في المجموعة الاولي علي صالة 2.