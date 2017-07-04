الأهلي يُغرم «حسام غالي» لهذا السبب

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر توقيع غرامة مالية كبيرة على حسام غالي لاعب الفريق، بسبب عدم تنفيذه تعليمات الجهاز الفني خلال مباراة المصري، التي أقيمت اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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وأضاف عبدالحفيظ، أنه تقرر توقيع الغرامة ضد اللاعب بعد هذا التصرف.

وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي قد أخرج قائد القلعة الحمراء، بين شوطين مباراة المصري البورسعيدي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مبارايات الجولة الـ 33، بالدوري المصري الممتاز.