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البدري يتحدث عن مباراة المصري وسبب عدم الدفع بـ«بركات»

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البدري يتحدث عن مباراة المصري وسبب عدم الدفع بـ«بركات» البدري يتحدث عن مباراة المصري وسبب عدم الدفع بـ«بركات»

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة المصري جاءت في ظروف استثنائية في ظل عودة الفريق من زامبيا فجر أمس والسفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة.

وأضاف البدري في تصريحات عقب المباراة:" اللاعبين كان لديهم روح وعزيمة، في تلك الظروف وتعاملوا بجدية مع المباراة".

وتابع المدير الفني للأهلي: "نركز الأن على مباراة القطن وهي مباراة مصيرية، لذلك تمت إراحة عدد كبير من اللاعبين.. أشكر جميع اللاعبين".

وعن التغيرات وسبب عدم مشاركة عمرو بركات قال:" الإصابات غيرت كل الحسابات..كنت اريد الدفع بعمرو بركات لكن لم يشارك بسبب الإصابات التي اضطرتني لإجراء بعض التغييرات".

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وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الـجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المصري اللاعب محمد الشامي في الدقيقة الـ79، قبل أن يتعادل الأهلي في الدقيقة 86 عن طريق صالح جمعة. 

وبتلك النتيجة يرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى النقطة الـ59 في المركز الرابع، وارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 81 في المركز الأول. 

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التحرير

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