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فيديو| البدري: كريم نيدفيد لاعب مهم جدًا.. وصالح جمعة لم يخطئ

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فيديو| البدري: كريم نيدفيد لاعب مهم جدًا.. وصالح جمعة لم يخطئ فيديو| البدري: كريم نيدفيد لاعب مهم جدًا.. وصالح جمعة لم يخطئ

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن مواجهة المصري أقيمت اليوم في ظروف استثنائية، بعد العودة بساعات قليلة من زامبيا، موجهًا الشكر للاعبي الفريق.

وتحدث «البدري»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، عن اعتماد على كريم نيدفيد كبديل، قائلًا:«نيدفيد لعب أساسيا النهاردة».

وأضاف مدرب القلعة الحمراء، أن نيدفيد لاعب مهم للغاية، ومؤثر لأنه يمكن استغلاله في أكثر من مركز ووظائف مختلفة.

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وعلق البدري على احتفال صالح جمعة بهدفه، مشيرًا إلى أنه قام بتقبيل شعار النادي الأهلي، ولم يخطئ في شيء أو يتجاوز في حق جماهير النادي المصري.

 

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التحرير

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