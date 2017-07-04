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اجتماع بين رؤساء أجهزة مخابرات الدول المقاطعة لقطر بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

اجتماع بين رؤساء أجهزة مخابرات الدول المقاطعة لقطر بالقاهرة

10:40 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

اجتماع بين رؤساء أجهزة مخابرات الدول المقاطعة لقطر بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

قالت مصادر مطلعة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية العربية والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى إلى اجتماع رباعى لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة -غدًا الأربعاء- لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر.

وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

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