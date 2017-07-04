العناني يلتقي وزير الثقافة الياباني لبحث التعاون في العمل الأثري

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التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، الدكتور هيروكازو ماتسنو وزير الثقافة والتعليم والرياضة وتكنولوجيا المعلومات الياباني، والسفير تاكيهرو كاجوا سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالزمالك.

وأوضح وزير الآثار، أن هذا اللقاء جاء تعزيزًا لسبل التعاون بين البلدين ومناقشة العلاقات المصرية اليابانية في مجال العمل الأثري، خاصة أن هناك عدد من بعثات الحفائر اليابانية بمصر وعلى رأسها بعثة جامعة واسيدا العاملة بمشروع مركب خوفو، وكذلك التعاون في المشروعات الكبرى كمشروع المتحف المصري الكبير، معربًا عن سعادته بإجراء هذا اللقاء والذي يأتي بالتزامن مع مرور 60 عام على توقيع أول برتوكول تعاون مشترك بين مصر واليابان، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات المصرية اليابانية منذ زمن بعيد.

وأكّد الوزير أثناء اللقاء على قيام اليابان بترشيح شخصيتين رفيعتي المستوى لعضوية مجلس أمناء المتحف المصري الكبير طبقا لتشكيله، وخاصة بعد موافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترأس مجلس أمناء المتحف.

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وأشاد "العناني"، بتجربة إقامة المدارس والجامعات اليابانية بمصر مؤخرًا، متمنيًا اهتمامهم برفع الوعي الأثري لدى طلابها خاصة في المرحلة الإبتدائية بما يخلق ولع لدى الطلاب بالحضارة المصرية القديمة بما يضمن نشأة جيل يعي عظمة حضارته وتاريخ بلاده، كما أعرب عن أمله في إنشاء قسم لعلوم المصريات بالجامعات اليابانية بمصر.

وطلب "العناني"، من الوزير الياباني دعم الحكومة اليابانية في تأييد الدكتورة مشيرة خطاب المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال إنتخابات اليونسكو عام2017، هذا وقد وعد الجانب الياباني بنقل هذا المطلب إلى الحكومة والتي تدرس هذا المطلب بجدية خاصة بعد زيارة الدكتورة مشيرة خطاب إلى اليابان مؤخرًا.

من جانبه أكّد وزير الثقافة والتعليم الياباني، حرص الحكومة اليابانية على تقديم يد العون لمصر في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية لن تتوانى في تقديم كل ما لديها من أجل إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير لافتتاحه الجزئي في الوقت المحدد له في إبريل 2018.