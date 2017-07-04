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فيديو| الغرف التجارية: 45% انخفاض في أسعار السيارات

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فيديو| الغرف التجارية: 45% انخفاض في أسعار السيارات فيديو| الغرف التجارية: 45% انخفاض في أسعار السيارات

التحرير

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قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى الانخفاض في الأسعار سيصل لـ 45%.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "أون لايف"، أن سوق السيارات إصابة حالة ركود بعد ارتفاع الأسعار الأشهر الماضية، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة (تعويم الجنيه)، مشيرًا إلى أن حجم البيع خلال الـ5 أشهر الأخيرة شهد تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتخط حاجز 46 ألف سيارة، بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

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التحرير

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