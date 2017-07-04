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جورج إسحاق: موافقة البرلمان على قانون «حقوق الإنسان» بهذا الشكل ضد ميثاق باريس

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جورج إسحاق: موافقة البرلمان على قانون «حقوق الإنسان» بهذا الشكل ضد ميثاق باريس جورج إسحاق: موافقة البرلمان على قانون «حقوق الإنسان» بهذا الشكل ضد ميثاق باريس

التحرير

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قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى وافق البرلمان عليه به أخطاء كثيرة لم يلتفت إليها مجلس النواب، ومنها المادة الخاصة بموافقة ثلثى البرلمان على المنح التى يتلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ذلك يفقد المجلس حياديته واستقلاله.

وأضاف إسحاق، فى تصريح لـ"التحرير" أن إقرار الذمة المالية للأعضاء  وفصلهم من قبل مجلس النواب دون تحديد أسباب ذلك الفصل بشكل واضح ليس من اختصاص مجلس النواب، مشيرًا إلى أن زيارة السجون وأماكن الشرطة كان يجب أن تكون بالإخطار ليس بالإذن المسبق.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من مجلس النواب ضد "ميثاق باريس"، وسيقلل من مستوى المجلس دوليًا، لافتًا إلى أن ذلك ضد مصلحة الدولة والمواطن المصري.

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وأكد أن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حذورا مجلس النواب أكثر من 20 مرة من خطورة ما حدث، فسبق وتحدثنا عن الجمعيات الأهلية وقانون العمل وغيرهم، ولكن يتم ضرب بهذا الكلام عرض الحائط.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بشكل نهائى بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.   

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التحرير

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