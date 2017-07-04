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نبيل نعيم: القرضاوي سيحظى بحماية إسرائيلية حال طرده من قطر

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نبيل نعيم: القرضاوي سيحظى بحماية إسرائيلية حال طرده من قطر نبيل نعيم: القرضاوي سيحظى بحماية إسرائيلية حال طرده من قطر

التحرير

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قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد السابق، إن الشيخ يوسف القرضاوى، شريك في المؤامرة القطرية على الدول العربية، كما أنه حليف استراتيجي لإسرائيل، متوقعًا أن يحظى بحماية إسرائيلية في حال طرده من الدوحة.

وأكد نعيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أن قطر تدعم الإرهاب منذ أكثر من 6 سنوات، وفقًا لخطة رسمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قائمة على دعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

وأضاف أن الأمير تميم بن حمد أعطى أوامر للجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في الدول العربية المقاطعة بعد قرارهم تجاه بلاده.

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