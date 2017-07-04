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صرف 252 مليون جنيه للمقترضين من برنامج «مشروعك» بالدقهلية

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صرف 252 مليون جنيه للمقترضين من برنامج «مشروعك» بالدقهلية صرف 252 مليون جنيه للمقترضين من برنامج «مشروعك» بالدقهلية

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن صرف 252 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك".

قال الشعراوي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج "مشروعك" بلغت 4869 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا، وفرت 14 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الدقهلية أصبحت ضمن المحافظات الخمس المتميزة في تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.

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وأضاف أن أجهزة المحافظة تسعى دائما لتوفير رؤوس الأموال اللازمة، لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات، وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج، موجها مسؤولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة، لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات، بما لا يهدر موارد الدولة، وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

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التحرير

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