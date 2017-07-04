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نائب برلماني: قرارات وزير الصحة الـ«عشوائية» تضر بالمرضى

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نائب برلماني: قرارات وزير الصحة الـ«عشوائية» تضر بالمرضى نائب برلماني: قرارات وزير الصحة الـ«عشوائية» تضر بالمرضى

التحرير

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وصف النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصحة الدكتور عماد وزير الصحة بتحويل مستشفى "هرمل العام" إلى مستشفى للأورام بالـ"كارثي"، مشيرًا إلى أن قرارات الوزير عشوائية، وتضر  بمئات الآلاف من المرضى، ولم يحدث أي طفرة حقيقية في مجال الصحة منذ توليه للوزارة. 

وأوضح فاروق، فى تصريح له أن هذا القرار يأتي  في إطار القرارات التي يصدرها المسئولين دون دارسة أو تخطيط، متسائلً: "كيف يتم تحويل المستشفى وهى تخدم المرضى من كل التخصصات الطبية، ومن سيحاسب  عن إهدار المال بعد تحويل المستشفى للأورام، وكيف يتم إهدار العمل بباقي التخصصات؟".

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم وجميع نواب القديمة ودار السلام بمذكرة ضد قرار وزير الصحة، لافتًا إلى وجود اصرار لدى جميع النواب بالوقف ضد قرار وزير الصحة.

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التحرير

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