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"تضامن الأقصر": التحفظ على أموال وأثاثات 17 جمعية إخوانية

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مصراوي Masrawy

"تضامن الأقصر": التحفظ على أموال وأثاثات 17 جمعية إخوانية

09:56 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، التحفظ على أموال وأثاثات 17 جمعية أهلية تم حلها بعد أن أثبت تميولها من قبل جماعة الإخوان.

وأضاف الشاذلي، في تصريحات لـ "مصراوي" اليوم الثلاثاء، أن المديرية تدرس إسناد هذه الأموال والأثاثات لجمعيات أهلية أخرى نشطة تعمل على خدمة المجتمع بفعالية دون أن يكون لها أية توجهات سياسية.

وأوضح أن المديرية رصدت 5 جمعيات أخرى يشتبه في تلقيها أموالاً من الإخوان، جاري فحص مصادر تمويلها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أن الجمعيات التي تم تصفيتها هي: في إسنا: "التنمية وخدمة البيئة"، و"أبوالحسن الشاذلي لتنمية المجتمع"، و"الروضة لتنمية المجتمع"، و"التنمية والنهوض"، و"تنمية المجتمع"، و"التنمية الريفية"، و"السلام للتنمية"، و"البر والإحسان الخيرية الإسلامية"، و"النهضة الزراعية لتنمية المجتمع"، و"نظر المظلوم الخيرية".

وفي الأقصر: "عبدالله بن مسعود الخيرية الإسلامية"، و"الزهور الخيرية الإسلامية"، و"الفاروق الخيرية الإسلامية".

وفي القرنة: "الخيرية الإسلامية"، و"مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية"، و"فجر الإسلام الخيرية الإسلامية"، فضلاً عن جمعية "الهدايا الخيرية الإسلامية" بالبياضية.​

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مصراوي Masrawy

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