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حسام حسن: أهنئ «الأهلي» وسعيد بتواجد المصري في الكونفدرالية

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حسام حسن: أهنئ «الأهلي» وسعيد بتواجد المصري في الكونفدرالية حسام حسن: أهنئ «الأهلي» وسعيد بتواجد المصري في الكونفدرالية

التحرير

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هنأ حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ39 في تاريخه، وتمنى له التوفيق في مباراة القطن بالبطولة الإفريقية.

وقال حسام حسن، في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام الأهلي أن المصري يمتلك طموح ويحترم جميع الفرق، مؤكدًا أن التعادل أمام الأهلي هو مكسب وكان فريقه قريبًا من الفوز.

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وأعرب المدير الفني للمادي البورسعيدي، عن سعادته بوجوده في المربع الذهبي ببطولة الدوري والمشاركة بالكنفدرالية الإفريقية الموسم المُقبل.

واختتم حسام حسن تصريحاته أنه يسعى لإرضاء الجماهير، مؤكدًا أن الفريق تغيب عنه العديد من العناصر المؤثرة مثل أحمد جمعة وأحمد شكري وعبد الله جمعة.

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التحرير

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