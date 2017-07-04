لماذا اشتبك صالح جمعة مع جماهير المصري؟

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تعرض صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسباب من جماهير النادي المصري البورسعيدي، الموجودة بستاد الجيش «ببرج العرب»، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مبارايات الجولة الـ33، بالدوري المصري الممتاز.

وذهب صالح جمعة عقب إحرازه هدف التعادل للمارد الأحمر نحو جماهير النادي المصري، معبرًا عن غضبه، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للقلعة الحمراء لتهدئة اللاعب الذي حرص على تقبيل شعار النادي الأهلي.

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وحسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي مع نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الـجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.