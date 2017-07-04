أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

لماذا اشتبك صالح جمعة مع جماهير المصري؟

Google+ Print
لماذا اشتبك صالح جمعة مع جماهير المصري؟ لماذا اشتبك صالح جمعة مع جماهير المصري؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعرض صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسباب من جماهير النادي المصري البورسعيدي، الموجودة بستاد الجيش «ببرج العرب»، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مبارايات الجولة الـ33، بالدوري المصري الممتاز.

وذهب صالح جمعة عقب إحرازه هدف التعادل للمارد الأحمر نحو جماهير النادي المصري، معبرًا عن غضبه، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للقلعة الحمراء لتهدئة اللاعب الذي حرص على تقبيل شعار النادي الأهلي.

شاهد أيضا

وحسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي مع نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الـجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء