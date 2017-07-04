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ألمانيا تشتري "وثائق بنما" بـ5 مليون يورو

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تشتري "وثائق بنما" بـ5 مليون يورو

09:48 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

ارشيفية

فرانكفورت/برلين - (د ب أ):

اشترت الشرطة الجنائية في ألمانيا "وثائق بنما" التي كُشف عنها العام الماضي وذلك في خطوة من السلطات الألمانية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وفقا لدوائر حكومية مطلعة في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، فقد تم دفع مبلغ خمسة ملايين يورو لـ"مصدر" مقابل كمية هائلة من البيانات التي تحتوي على معلومات عن صفقات مشبوهة تم إبرامها باستخدام شركات وهمية.

وكانت عالمية من وسائل الإعلام قد كشفت قبل أكثر من عام عن "وثائق بنما" التي فضحت عمليات نقل أموال إلى بنما التي تعد واحة للتهرب الضريبي.

وأعلنت الشرطة الجنائية الألمانية و وزارة المالية بولاية هيسن و الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، في فرانكفورت أن الشرطة الجنائية أصبحت تمتلك "وثائق بنما" دون الكشف عن تفاصيل بشأن تكاليف الاستحواذ على هذه الوثائق.

وأشارت الدوائر الحكومية إلى أنه تم فحص البيانات وتحليلها بشكل مشترك مع الإدارة المالية في ولاية هيسن وذلك بهدف ملاحقة جرائم التهرب الضريبي.

وتم إعداد هذه البيانات بحيث تكون قابلة للمعالجة الإلكترونية. وسيستغرق الاطلاع المفصل على البيانات عدة أشهر.

وتتعاون الشرطة الجنائية مع السلطات والمؤسسات المختصة خارج ألمانيا بهدف ملاحقة المتهربين الذين شملتهم الوثائق.

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