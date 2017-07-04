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أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي في "القطيف" بالسعودية

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي في "القطيف" بالسعودية

09:38 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (أ ش أ):

استنكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الهجوم الإرهابي الذى استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية .

وأعرب أمير الكويت فى برقية تعزية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي.

كما أعرب عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.

وأكد أمير الكويت وقوف وتعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، مجددًا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.

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