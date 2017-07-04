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جوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج 10 سنوات ليحقق دوري الأبطال

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جوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج 10 سنوات ليحقق دوري الأبطال جوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج 10 سنوات ليحقق دوري الأبطال

التحرير

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قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الفريق يحتاج 10 سنوات ليحقق النجاح في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته الصحفية اليوم الثلاثاء.

وأضاف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "المان سيتي فريق كبير، تواجدوا في دوري أبطال أوروبا لمدة خمس سنوات متتالية، وهو الفريق الوحيد في إنجلترا الذي يفعل ذلك، وأعتقد أنهم بحاجة لـ 10 سنوات ليحققوا النجاح في دوري الأبطال، ومنافسة برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ ويوفنتوس".

وأردف جوارديولا، قائلآ: "نحن الآن نعمل على تجديد المان سيتي، لقد لعبت مع عناصر رائعة من إختيار مانويل بيلجريني ولكن نحن بحاجة للبناء من جديد، ومع ذلك أنا لازلت أتسائل ماذا لو لم يصاب كل من إلكاي جوندوجان وتواجد معنا كومباني وجابرييل خيسوس من بداية الموسم".

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وتابع المدرب الإسباني: "لن أغير من طريقة لعبي، لن أتغير لأني لا أعرف ذلك ولا أشعر بغير ذلك، في إنجلترا كما في أماكن أخرى كرة القدم هي 11 ضد 11، كما أن هنا يوجد 6 فرق بإمكانيات إقتصادية كبيرة للمنافسة، علاوة على أن الفرق الصغيرة يمكن أن تفوز عليك في ملاعبها".

وتطرق جوارديولا للحديث عن جماهير السيتي والاستعداد للموسم المقبل، قائلآ : "مشجعون السيتي مخلصون لفريقهم بروح عالية جدًا، إذا كنت لاعبًا أو مدربًا للسيتي ستجد كل الدعم من الجماهير، وبخصوص الموسم المقبل أتمنى أن استمتع وأقضي وقتًا طيبًا كما حدث في الموسم الأول، بالتأكيد لدينا أهداف نود تحقيقها".

واختتم جوارديولا، قائلآ:"لم أفز بالدوري الموسم الماضي لكن لست محبطًا كما يقول الناس لأني فزت بالدوري 6 مرات في 7 مواسم تدريب وهذه مسيرة إستثنائية، وخسرت الكثير من الألقاب، وفيما يخص دوري الأبطال أنا دومًا أشارك هناك، حتى أنظر لبرشلونة لم يصل إلى ننصف النهائي الموسم الماضي".

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التحرير

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