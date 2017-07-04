جرد مفاجئ يكشف استبدال حقن مخدرة بأخرى للقولون في مستشفى بني سويف العام

بني سويف ـ أحمد كامل:

قال وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتور عبد الناصر حميدة، إن جردًا مفاجئًا أجراه مستشفى بني سويف العام، اليوم الثلاثاء، لمحتوى عهدة التمريض بقسم العناية المركزة بالمستشفى كشف اختفاء 8 حقن من عقار بيثيدين المخدر، واستبدالها بحقن تشبهها في شكل الأمبول من حقن عقار أتروبين.

وأوضح وكيل الصحة، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن مذكرة قدمت بالواقعة من مدير المستشفى الدكتور هاني همام، وفق محضر رسمي، تقرر بناء عليه تشكيل لجنة فحص وجرد للعهدة سالفة الذكر، يترأسها مدير المستشفى، تضم أعضاءً من الصيدلة، والشؤون القانونية والإدارية، لإعادة جرد العهدة والوقوف على أسباب استبدالها.

يذكر أن عقار بيثيدين مركب أفيوني مخلق يشبه المورفين، ويستخدم كمسكن للآلام المتوسطة والشديدة بما في ذلك آلام الولادة والأسنان، كما يستخدم قبل وأثناء وبعد التخدير في العمليات الجراحية.

أما عقار أتروبين فيستخدم في علاج تهيج العين، وقبل الإجراءات على العين وقبل فحصها، وفي معالجة القولون العصبِي، ومرض القرحة، وبطء القلب.​