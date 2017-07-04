ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة العميد محمد عمار، القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد، تخصص في سرقة حقائب السيدات.

كان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات عن طريق الخطف في شوارع مدينة دسوق دائرة القسم.

تبين من التحريات أن التشكيل العصابى المضبوط مكون من: "محمد. ع. م" ١٩ سنة، وشهرته بسكوته، سبق اتهامه في عدد ٥ قضايا سرقة، آخرها القضية رقم 10891 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة فوه، و"عبد المحسن. ع .ع" 20 سنة - عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"حسام. ع. ف" 20 سنة - عاطل، يقيمون جميعًا بقرية كفر السودان دائرة مركز شرطة دسوق، و"السيد. ع. ت" ٤٠ سنة، يقيم بقرية شباس الملح بنفس دائرة المركز.

كانت البلاغات تعددت أمام الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، عن الأربعة الذين بدوا مجهولين لأصحاب البلاغات، فتشكل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ضم العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومعانيه النقباء أحمد الزعفراني، وفؤاد الفقي، وفهمي الخطيب، وأحمد عصام، لتحديد هويات المتهمين والوصول إليهم.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك من خلال قيادة المتهم الأول، الدراجة البخارية، وخلفه المتهم الثاني، الذي يتناوب مع المتهم الثالث سرقة ضحاياهم من السيدات، فيما شاركهم المتهم الرابع بشراء الهواتف المحمولة حصيلة سرقات حقائب السيدات منهم.

بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، القى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 درجات بخارية ماركة (هونج كانج)، دون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود البحث والضبط، أقروا بارتكابهم 11 واقعة، عن 10 بلاغات سيدات، وبلاغ واحد من مدرس، كما أرشدوا عن المسروقات، التي سُلمت لأصحابها.

حرر عن ذلك المحضر رقم 41 أحوال قسم شرطة بندر دسوق، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​