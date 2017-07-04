بالصور- أنبا دير سانت كاترين: سيناء شهدت الكثير من الأحداث.. وبها اكتشافات أثرية جديدة

كتبت-نسمة فرج:

تصوير-محمود بكار:

قدّم الأنبا داميانوس، أنبا دير سانت كاترين، الشكر للدكتور خالد العناني، وزير الآثار على تنظيم مؤتمر الإعلان عن الكشف الآثري لمخطوطة أثرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنه كان مقررًا إقامة الاحتفالية بجنوب سيناء، ولكن لظروف طارئة تم إقامتها بالقاهرة، مشيرًا إلى تنظيم احتفالية مماثلة بسيناء قريبًا.

وأضاف الأنبا داميانوس أن صحراء سيناء تتميز بالكثير من الأحداث وما زال هناك اكتشافات جديدة تحمل فكرًا وروحانيات كثيرة ولعبت دورًا هامًا في الحضارة.

حضر إعلان الكشف الجديد: حلمي النمنم وزير الثقافة، ووزير الاتصالات اليوناني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتبة فاطمة ناعوت والسياسي حسام بدراوي، وعدد من السفراء والطائفة اليهودية في مصر، وممثلو الأزهر والكنيسة.