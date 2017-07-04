أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- أنبا دير سانت كاترين: سيناء شهدت الكثير من الأحداث.. وبها اكتشافات أثرية جديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- أنبا دير سانت كاترين: سيناء شهدت الكثير من الأحداث.. وبها اكتشافات أثرية جديدة

09:06 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

  • عرض 12 صورة

    1355e954e6.jpg

  • عرض 12 صورة

    4ad4c762e2.jpg

  • عرض 12 صورة

    50471917b4.jpg

  • عرض 12 صورة

    5b071ae566.jpg

  • عرض 12 صورة

    c7da7167e0.jpg

  • عرض 12 صورة

    2017_7_4_21_6_35_696.jpg

  • عرض 12 صورة

    cec2da05ed.jpg

  • عرض 12 صورة

    860192c8f2.jpg

  • عرض 12 صورة

    06dab77680.jpg

  • عرض 12 صورة

    2017_7_4_21_6_38_915.jpg

  • عرض 12 صورة

    9f2c53875d.jpg

  • عرض 12 صورة

    47b0915462.jpg

إعادة الألبوم

عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ويدعو النواب للاحتفال بنهاية دور الانعقاد

الألبوم التالى

عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ويدعو النواب للاحتفال بنهاية دور الانعقاد

كتبت-نسمة فرج:
تصوير-محمود بكار:

قدّم الأنبا داميانوس، أنبا دير سانت كاترين، الشكر للدكتور خالد العناني، وزير الآثار على تنظيم مؤتمر الإعلان عن الكشف الآثري لمخطوطة أثرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنه كان مقررًا إقامة الاحتفالية بجنوب سيناء، ولكن لظروف طارئة تم إقامتها بالقاهرة، مشيرًا إلى تنظيم احتفالية مماثلة بسيناء قريبًا.

وأضاف الأنبا داميانوس أن صحراء سيناء تتميز بالكثير من الأحداث وما زال هناك اكتشافات جديدة تحمل فكرًا وروحانيات كثيرة ولعبت دورًا هامًا في الحضارة.

حضر إعلان الكشف الجديد: حلمي النمنم وزير الثقافة، ووزير الاتصالات اليوناني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتبة فاطمة ناعوت والسياسي حسام بدراوي، وعدد من السفراء والطائفة اليهودية في ، وممثلو الأزهر والكنيسة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الآثار يعلن عن كشف جديد قام به رهبان دير سانت كاترين

    وزير الآثار يعلن عن كشف جديد قام به رهبان دير سانت كاترين

    أخبار
  • بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض

    بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض "هي في دائرة العنف"

    أخبار
  • الآثار تعلن عن كشف حديث لمخطوط من مقتنيات مكتبة دير سانت كاترين..غدًا

    الآثار تعلن عن كشف حديث لمخطوط من مقتنيات مكتبة دير سانت كاترين..غدًا

    أخبار
  • المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

    المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

    أخبار

إعلان

1ad2a2f837.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري