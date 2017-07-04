أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"برلمانية الوفد": قطع البث عن "الحياة" يعطي انطباعًا بالتضييق على الإعلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"برلمانية الوفد": قطع البث عن "الحياة" يعطي انطباعًا بالتضييق على الإعلام

08:44 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

ارشيفية

كتب – محمد سامي:

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار سحر نصر بسبب وقف بث قناة الحياة.

وطالب صلاح شوقي عقيل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمعرفة أسباب وقف بث قناة الحياة رغم سداد مديونيات القناة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قررت وقف جميع الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة" بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس الاثنين، كإجراء أولي، تمهيدا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيا لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.

وردت القناة في بيان اليوم، أنها سددت المديونية المستحقة لمدينة الإنتاج، ولم يتم عودة إشارة البث حتى الآن.

وقال البيان العاجل إن "قرار بث قناة الحياة تسبب في إثارة الرأي العام خاصة وأن القرار يعطي توجه عام دولي ومحلي بأن الدولة تضيق على حرية الإعلام في خاصة أن الشبكة من أكبر القنوات التليفزيونية في العالم العربي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عضو

    عضو "اقتصادية البرلمان": نواب طالبوا "عبد العال" بزيادة روابتهم

    أخبار
  • عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ويدعو النواب للاحتفال بنهاية دور الانعقاد

    عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ويدعو النواب للاحتفال بنهاية دور الانعقاد

    أخبار
  • برلماني يتهم

    برلماني يتهم "الري" بالتلاعب في قضية المخزون الجوفي لمياه الوادي الجديد

    أخبار
  • رئيس مجلس النواب: سنحقق الاكتفاء الذاتي من البترول العام المقبل

    رئيس مجلس النواب: سنحقق الاكتفاء الذاتي من البترول العام المقبل

    أخبار

إعلان

17e4d4a6f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري