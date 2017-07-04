"برلمانية الوفد": قطع البث عن "الحياة" يعطي انطباعًا بالتضييق على الإعلام

كتب – محمد سامي:

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار سحر نصر بسبب وقف بث قناة الحياة.

وطالب صلاح شوقي عقيل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمعرفة أسباب وقف بث قناة الحياة رغم سداد مديونيات القناة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قررت وقف جميع الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة" بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس الاثنين، كإجراء أولي، تمهيدا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيا لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.

وردت القناة في بيان اليوم، أنها سددت المديونية المستحقة لمدينة الإنتاج، ولم يتم عودة إشارة البث حتى الآن.

وقال البيان العاجل إن "قرار بث قناة الحياة تسبب في إثارة الرأي العام خاصة وأن القرار يعطي توجه عام دولي ومحلي بأن الدولة تضيق على حرية الإعلام في مصر خاصة أن الشبكة من أكبر القنوات التليفزيونية في العالم العربي".