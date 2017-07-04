أحمد الجار الله: قطر أدركت أنه ليس أمامها إلا الانصياع للرغبة الدولية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، تعليقًا على آخر تطورات الأزمة القطرية، إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ستقدم للعالم مئات التسجيلات، والمستندات التي تدين تورط الدوحة في دعم الإرهاب والتطرف بالمنطقة، بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية مزعجة.

وأضاف الصحفي الكويتي، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قطر أبدت تجاوبها مع بعض البنود الخاصة بدعم الإرهاب الواردة في قائمة المطالب العربية، وكذلك بحث باقي الطلبات الأخرى من خلال محادثات مباشرة، والتي من بينها البنود الخاصة بقناة الجزيرة، ودفع تعويضات للدول المتضررة من دعمها للإرهاب، وأخيرًا ما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضيها.

وكتب الجار الله: "وأخيراً أدركت قطر أنه ليس أمامها إلا الانصياع للرغبة الدولية، أكاذيب قناة الجزيرة لم تجدِ نفعًا وكذلك حوارات الإخوان والمفكرين القطريين المجنسين".

وأكد الجار الله أن قطر لن تتعرض لعدوان عسكري من الخارج، لكن استعانتها بالجيش التركي جاء لقمع أى اضطرابات داخلية، مما يبرهن على أن القيادة القطرية مدركة للخطر الداخلي.

كانت الدول العربية الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" وافقت على اقتراح أمير دولة الكويت بمد مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر لتنفيذ طلبات الدول الأربع.