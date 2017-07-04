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«عبد العال» يرفض اعادة المداولة علي مادة بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»

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«عبد العال» يرفض اعادة المداولة علي مادة بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» «عبد العال» يرفض اعادة المداولة علي مادة بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب رفض طلباً مقدماً من 40 نائباً باعادة المداولة علي أحد المواد بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لعدم ذكر نص تلك المادة بالطلب المقدم إليه.

وأوضح الحريري، أن النواب طالبوا بإعادة المداولة على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلغى الإشراف القضائي على الانتخابات بداية من انتخابات 2023.

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ولفت إلي أنه طبقًا لنص المادة 101 من الدستور يجب أن يوافق على أى قرار ثلث المجلس على الاقل، بمعنى موافقة حوالى 200 نائب، وليس حضور 200 نائب.

 

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التحرير

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