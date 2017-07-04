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صور| انقطاع المياه عن مدينة القرين بالشرقية

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كتب:- إسلام عبدالخالق

أطفال في عمر الزهور، يحملون جرادل بلاستيكة فارغة، يسعون بحثا وراء نقطة مياه تروي عطش 48 ساعة مضت على انقطاع مصدر الحياة في مدينة «القرين» بمحافظة الشرقية.

يقول محمد حامد، أحد أهالي المدينة، إن المياه منقطعة منذ يومين، في أغلب أحياء المدينة، دون معرفة أسباب الانقطاع، مشيرًا إلى أنهم يعانون لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وذكر علي السيد، أحد الأهالي، أن حالة من الغضب تعم المدينة؛ بعد الانقطاع المستمر لمياه الشرب دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، مناشدًا المسؤولين بالتدخل وتوضيح أسباب الانقطاع وحل الأزمة.

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وأوضح محمود حسن، أحد أهالي قرية «بحر الهوا»، التابعة للمدينة، أن انقطاع المياه متواصل منذ أيام، مضيفا الأطفال والأهالي يبحثون عن المياه في الشوارع والمنازل الموجودة في القرى المجاورة.

وطالب حسن، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والمسؤولين بشركة المياه، بسرعة التدخل لحل الأزمة، ومراعاة الأعباء اليومية التي يتحملها المواطنون.

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