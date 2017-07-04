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منسق «دعم مصر»: على قطر دفع تعويضات كبيرة لضحايا الإرهاب

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منسق «دعم مصر»: على قطر دفع تعويضات كبيرة لضحايا الإرهاب منسق «دعم مصر»: على قطر دفع تعويضات كبيرة لضحايا الإرهاب

التحرير

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قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب والمنسق العام لائتلاف دعم بمحافظة القليوبية، إن دويلة قطر كانت ومازالت تلعب دورا كبيرا فى تمويل الإرهاب الذى يضرب العالم كل يوم، مشيرًا إلى أن مقاطعة تلك الدولة كان ضرورة كخطوة من خطوات مكافحة الإرهاب الذى انتشر فى العالم فى الآونة الأخيرة.

وأضاف سليم، فى تصريح له، أن قطر ثبت بما لا يدع مجال الشك تورطها فى عمليات إرهابية كثيرة، ولذلك يجب أن يتم تعويض ضحايا العمليات الإرهابية المتورطة فيها قطر فى البلدان العربية من خلال دفع تعويضات كبيرة للمتضررين وأهالى الضحايا، ولابد من وجود ضغط دولى على قطر لتنفيذ مطالب مصر مع دول الخليج المقاطعة لقطر.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن دول العالم يجب أن تبدأ فى التنسيق مع الدول المتضررة من العمليات الإرهابية مثل ليبيا وسوريا، مطالبًا الجامعة العربية بضرورة إتخاذ قرار رادع ضد هذه الدولة الإرهابية التى تعمل ضد المنطقة العربية بالكامل لصالح دول وجماعات إرهابية ويجب شطب عضوية قطر من الجامعة العربية حتى تكون عبرة لمن يعتبر.

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