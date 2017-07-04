صور| صيدلي يدخل وحدة دمنهور الصحية بـ«الحمار»

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شهدت الوحدة الصحية بقرية القلعة بمركز دمنهور في البحيرة، اليوم الثلاثاء، دخول "إسماعيل م"، دكتور صيدلي، إلى الوحدة، راكبا حمار، حيث رفع صورا عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، معلقا: "مركز تدريب الفروسية التابع لوزارة الكحة المصرية"، ما أدى إلى غضب الأهالي.

قال نادر علي، أحد أهالي القرية، إن هذا الفعل قوبل بغضب شديد من جانب الأهالي، خاصة أن الصورة داخل الوحدة، مشيرا إلى أنهم قدموا شكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة بسبب هذا الفعل غير الأخلاقي من طبيب صيدلي.

وتساءل عبد السلام محمود، أحد الأهالي: "هل وصل الفساد أن الصيدلي يركب الحمار ويسخر من وحدته التي يعمل بيها؟"، مطالبا من المسؤولين اتخاذ اللازم ضد هذا الصيدلي، الذي شوه مهنة الصيدلة.

وأشار محمود إلى أن هذه الوحدة الصحية يعمل بها أكثر من 50 موظفا، ويتقاضون آلاف الجنيهات من أجل الذهاب للعمل يوم واحد في الأسبوع.

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وذكر علام محيي، أحد السكان، أن هذه الوحدة لا يوجد بها طبيب بشري منذ 3 أيام وبها 7 صيادلة لا يذهب منهم سوى واحد أو اثنين، وبها 4 أطباء أسنان لا يذهب منهم سوى واحد، ما يعد إهدارا للمال العام لحصولهم على مرتبات دون عمل، وعند وجود حملات تفتيشية يتم إخبارهم.

واستنكرت الدكتورة عفاف نجم، مدير الإدارة الصحية بمركز دمنهور الواقعة، مؤكدة أنها قدمت طلبا للدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لنقل الصيدلي خارج الإدارة بعد ما فعله كما أنه تم تحويله إلى التحقيق.