أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| صيدلي يدخل وحدة دمنهور الصحية بـ«الحمار»

Google+ Print
صور| صيدلي يدخل وحدة دمنهور الصحية بـ«الحمار» صور| صيدلي يدخل وحدة دمنهور الصحية بـ«الحمار»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الوحدة الصحية بقرية القلعة بمركز دمنهور في البحيرة، اليوم الثلاثاء، دخول "إسماعيل م"، دكتور صيدلي، إلى الوحدة، راكبا حمار، حيث رفع صورا عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، معلقا: "مركز تدريب الفروسية التابع لوزارة الكحة المصرية"، ما أدى إلى غضب الأهالي.

قال نادر علي، أحد أهالي القرية، إن هذا الفعل قوبل بغضب شديد من جانب الأهالي، خاصة أن الصورة داخل الوحدة، مشيرا إلى أنهم قدموا شكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة بسبب هذا الفعل غير الأخلاقي من طبيب صيدلي.

وتساءل عبد السلام محمود، أحد الأهالي: "هل وصل الفساد أن الصيدلي يركب الحمار ويسخر من وحدته التي يعمل بيها؟"، مطالبا من المسؤولين اتخاذ اللازم ضد هذا الصيدلي، الذي شوه مهنة الصيدلة.

وأشار محمود إلى أن هذه الوحدة الصحية يعمل بها أكثر من 50 موظفا، ويتقاضون آلاف الجنيهات من أجل الذهاب للعمل يوم واحد في الأسبوع.

شاهد أيضا

وذكر علام محيي، أحد السكان، أن هذه الوحدة لا يوجد بها طبيب بشري منذ 3 أيام وبها 7 صيادلة لا يذهب منهم سوى واحد أو اثنين، وبها 4 أطباء أسنان لا يذهب منهم سوى واحد، ما يعد إهدارا للمال العام لحصولهم على مرتبات دون عمل، وعند وجود حملات تفتيشية يتم إخبارهم.

واستنكرت الدكتورة عفاف نجم، مدير الإدارة الصحية بمركز دمنهور الواقعة، مؤكدة أنها قدمت طلبا للدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لنقل الصيدلي خارج الإدارة بعد ما فعله كما أنه تم تحويله إلى التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء