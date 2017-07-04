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3 سيناريوهات للتصعيد الخليجي ضد قطر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

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3 سيناريوهات للتصعيد الخليجي ضد قطر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة 3 سيناريوهات للتصعيد الخليجي ضد قطر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

التحرير

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سيناريوهات محتملة ومتوقعة ستصدر عن اجتماع دول التحالف الرباعي « والسعودية والإمارات والبحرين»، ضد قطر في القاهرة غدًا الأربعاء،  عقب التشاور والتفاهم لاتخاذ موقف بشأن موقف قطر الرافض لمطالب تلك الدول.

الاجتماع جاء بناءً على طلب أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح، الذي طلب 48 ساعة مهلة، والتي تنتهي مساء اليوم الثلاثاء، ومن ثم تحديد المرحلة التالية للتصعد من دول التحالف الرباعي ضد قطر، عقب رفضها مطالب دول الخليج.

رفض وزير الخارجية القطري مطالب التحالف الرباعي العربي ضد قطر، فإنه من المتوقع أن يكون هناك 3 سيناريوهات لعقوبات تفرضها الدول العربية على النظام القطري، بسبب تماديه في اتباع موقفه ورفضه قائمة مطالب الدول العربية.

وترصد «التحرير» أبرز العقوبات المتوقع فرضها على النظام القطري وفقًا لعدد من المراقبين والدبلوماسيين.

المزيد من العقوبات الاقتصادية والتجارية 

هناك نية مؤكدة من دول الخليج فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على قطر، من خلال طلب الدول العربية شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة، خصوصًا أن قطر تكبدت خسائر هائلة خلال أيام الحصار الأولى، حيث أغلق المجال الجوي أمام قطر بنسبة 70 % والمجال البري بنسبة 100% والمجال البحري بنسبة 60 %.

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الطرد من مجلس التعاون الخليجي

طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، يعتبر أبرز السيناريوهات المتوقعة، فموقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها.

عزلها من جامعة الدول العربية

من المحتمل أن يتم التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي؛ حال رفض قطر المطالب الخليجية مساء اليوم الثلاثاء -موعد انتهاء المهلة- وعلى مستوى المجال الإقليمي ستكون بطرد قطر من جامعة الدول العربية أو تعليق عضويتها.

 

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التحرير

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